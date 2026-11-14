Той е актьор с талант и позиция, много добър в киното, театъра и телевизията, но какво разбра за политиката, докато се занимава с изкуство? В предаването „Събуди се” Геро коментира тежката катастрофа на „Тракия”, проблемите в политиката и недофинансирането на културата в България. Актьорът говори и за личния си опит след автомобилен инцидент, който е променил начина му на живот.

По повод тежката катастрофа, която предизвика обществен отзвук през седмицата, Геро изказа съболезнования на близките на загиналите и пострадалите. Според него превенцията е от решаващо значение, защото след настъпването на трагедията често е твърде късно да се предприемат мерки.

Геро говори и за постановката „За носа на един президент“, в която участва като актьор и режисьор. Според него проблемите на политиците често имат корени още в детството и семейната среда. Липсата на любов и внимание, както и натрупаните комплекси, могат да повлияят на поведението на човек, когато заеме властова позиция.

В постановката актьорът изпълнява ролята на психотерапевт, който анализира президента на Франция. Ролята на президента е поверена на Димитър Живков. Геро обясни, че не претендира да бъде режисьор с голям опит, а се опитва да предаде знанията и уменията, натрупани през годините работа с утвърдени режисьори и актьори.

Той разкри, че обмисля ново предизвикателство в режисурата, но предпочита да не избързва с обявяването на следващия си проект.

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