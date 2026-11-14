Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Монтана започна проверки на автосервизи, пунктове за смяна на гуми и търговски обекти. Целта е да се установи дали се спазват правилата за съхранение, предаване и оползотворяване на излезлите от употреба гуми.

С началото на подготовката на автомобилите за зимния сезон все повече шофьори сменят летните гуми. Част от тях обаче остават в сервизите, без собствениците да се интересуват какво се случва с тях след това.

По думите на шофьорката Десислава Дамянова летните гуми биват оставяни в сервиза, защото те вече не са нужни на собствениците. „Износени са и ги оставяме тук“, споделя тя.

Директорът на РИОСВ - Монтана Светослав Илиев предупреди, че не всички сервизи спазват изискванията за предаване на старите гуми: „Не всички сервизи са със сключени договори за изземване, други нередности, които може да наблюдаваме, е, че всеки, който извършва смяна на гуми, е задължен по закон да следи за съхранение и оползотворяване на излезлите от употреба гуми, като ако не го прави, глобата за юридическите лица е до 5000 евро“.

Илиев предупреди и за санкциите, които могат да бъдат наложени на граждани при нерегламентирано изхвърляне: „Гражданите също не са защитени от закона, така че при всеки гражданин, който видим, че изхвърля нерегламентирано гуми и при подаден сигнал го грози глоба в размер до 500 евро и ние ще бъдем безкомпромисни.“

Управителят на сервиз за гуми в Монтана Боян Андреев обясни как се процедира с негодните за употреба гуми. „Гумите, които вече не са годни за употреба, се събират и се извозват в завод за рециклиране на гумите, където се разграждат самите гуми на съставните им части“, споделя той.

От РИОСВ-Монтана призовават сервизите и търговските обекти да предават старите гуми по установения ред и да не допускат натрупването им.