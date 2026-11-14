На сцената на Драматичния театър в Пловдив в събота вечер ще се проведе един необичаен концерт. Освен професионалисти, тук ще се качат и хора, които само са мечтали за сцена. Идеята е на оперната певица Гергана Николаева.

„Вече седем години на сцената на „Всеки може да пее“ непрофесионалисти разказват своите истории и изпяват песен с емоция. И тази година, съвместно със Stop Cancer, обединяваме усилията си, за да заговорим за превенцията на здравето“, посочи тя. „Това променя живота им, тъй като на сцената се случват много химични реакции, много емоции, адреналинът скача. Те се променят за цял живот“, добави певицата.

„Всеки може да пее, защото човек, който има сърце и душа, значи може да пее. Не е важен гласът“, каза директорът на Драматичен театър - Пловдив Кръстю Кръстев.

Актьорът Тодор Дърлянов пък ще изпълни дует с Гергана Николаева. „Не си знам текста и не се притеснявам“, пошегува се Дърлянов.

А хирургът д-р Атанасиос Субасис призовава хората да не забравят за профилактичните прегледи. „Те наистина спасяват живота. Ранното откриване на раково заболяване води до много по-добри резултати и до пълното възстановяване и излекуване“, заяви той.

„Средствата от този концерт отиват за информационни кампании и за безплатни профилактични прегледи на хора в отдалечени краища, където нямат достъп до специализирана помощ. Тези прегледи вече вървят, така че имаме много прегледани хора“, каза председателят на сдружение Stop Cancer Росица Касабова.