Международната рейтингова агенция "Стандарт енд Пуърс" преразгледа перспективата на нашия дългосрочен кредитен рейтинг след оповестяването на параметрите на бюджета за догодина.

От положителна перспективата е променена на стабилна и е потвърден дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг за България на BBB+.