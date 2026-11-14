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Международната рейтингова агенция "Стандарт енд Пуърс" преразгледа перспективата на нашия дългосрочен кредитен рейтинг след оповестяването на параметрите на бюджета за догодина.
От положителна перспективата е променена на стабилна и е потвърден дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг за България на BBB+.
Редактор: Ивета Костадинова