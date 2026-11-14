Снимка: Емил Димов, кореспондент на БТА в Стара Загора
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Всички, които са я опитвали, разказват за изключително богатия ѝ аромат. Смятат, че има изключителни лечебни свойства и подобрява имунитета. От нея правят сладко, участва в приготвянето на различни печива, а в старозагорското село Хрищени споделят, че от нея се прави и уникална ракия. И всичко това се събира в оранжевия плод – райска ябълка.
"Това е едно божествено изкушение. Точно заради това, защото има много здравословни качества, съдържа много витамини. Всичко това в годините е отглеждано от нашите стопани. Благодарение на празника на райската ябълка дръвчетата и цялата продукция двойно и тройно се увеличават. Търсенето също, защото този плод е невероятен през есента за консумация", разказва Радка Желева.
"В Хрищени е най-добрата райска ябълка, защото тя се отглежда първо още от края на 19 век. Доказани са нейните качества. Много благоприятен е климатът за отглеждане на различни видове от сортовете на райската ябълка. Прочухме се 20 години с екологично чистите плодове. Затова Хрищени е райското кътче", добави тя.
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