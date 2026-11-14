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Тази събота екипът на предаването ще ви запознае с трима братя, пораснали във „Факултета“, но стигнали до най-големите международни филмови фестивали, скулптурни изложби и награди за обществена дейност заради оказаната помощ на пострадали, социално слаби и деца. Те имат по няколко занаята, по няколко висши образования и по много мечти.
Пътят от „Факултета“ до САЩ обаче минава през много трудности, работа и уроци. Цялата история гледайте във видеото.