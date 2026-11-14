Снимка: Стопкадър, NOVA
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Танкер се е сблъскал с круизен кораб, акостирал на кей в пристанището на Ню Орлиънс на река Мисисипи. Всички намирали се на борда на корабите са открити, но 32 души са приети в болница.
Нито един от пострадалите, намиращи се в болница, не е получил животозастрашаващи наранявания. Кметицата Хелена Морено определи това като "истинско чудо за Мисисипи".
Компанията American Cruise Lines потвърди в публикация в X, че нейният кораб American Heritage е бил блъснат, докато е бил закрепен към кея на пристанището в Ню Орлиънс.
На любителски видеозаписи се вижда как корабът се накланя на една страна, след като е ударен от другия плавателен съд. Според телевизията на борда са се намирали 129 пътници, без да се броят членовете на екипажа.
Корабоплаването по река Мисисипи в района на инцидента е било временно преустановено.