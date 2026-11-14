Танкер се е сблъскал с круизен кораб, акостирал на кей в пристанището на Ню Орлиънс на река Мисисипи. Всички намирали се на борда на корабите са открити, но 32 души са приети в болница.

Нито един от пострадалите, намиращи се в болница, не е получил животозастрашаващи наранявания. Кметицата Хелена Морено определи това като "истинско чудо за Мисисипи".

Компанията American Cruise Lines потвърди в публикация в X, че нейният кораб American Heritage е бил блъснат, докато е бил закрепен към кея на пристанището в Ню Орлиънс.

В интервю за местната телевизия "Дабъл Ю Ди Ес Ю", заместник-губернаторът на Луизиана Били Нънгесър заяви, че дванадесет души са били извадени от водата.

На любителски видеозаписи се вижда как корабът се накланя на една страна, след като е ударен от другия плавателен съд. Според телевизията на борда са се намирали 129 пътници, без да се броят членовете на екипажа.

Корабоплаването по река Мисисипи в района на инцидента е било временно преустановено.