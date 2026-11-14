Следователите изслушаха кандидатите си за членове на ВСС. Техните имена са Петко Петков от Националната следствена служба и Бойко Атанасов от следствения отдел на Софийската градска прокуратура.

От квотата на следователите трябва да бъде избран един член на ВСС. Гласуването ще се проведе следващата събота, като право на вот имат 453-ма следователи.

Прокурорите и съдиите вече избраха своите представители в Съвета. Предстои на 19 ноември това да направи и парламентът, който трябва да попълни общо 11 места в съдийската и прокурорската колегия на ВСС.

"Трябва да се преустанови назначаването на роднини на членовете на Висшия съдебен съвет. Това е едно от най-важните неща, които новият Висш съдебен съвет трябва да направи - да направи ревизия на стария Висш съдебен съвет из основи", заяви Бойко Атанасов.

"Има много неща, които са на дневен ред, които трябва да се променят и които се надявам с опита и професионалната квалификация, която имам, да съм полезен на колегите от следствието, да имаме една обратна връзка за нормална комуникация", посочи Петко Петков.

На 25 октомври прокурорите избраха Пламен Петков, Ивайло Илиев, Ивайло Ангелов и Красимира Филипова за членове на съвета.

На 8 ноември и съдиите излъчиха своите шестима представители във ВСС – Мария Терзийска, Светлана Калинова, Даниела Александрова, Веселка Златева, Васил Петков и Емилия Василева.

На 19 ноември пък ще бъде изборът на членове на Висшия съдебен съвет от Народното събрание. Депутатите ще трябва да излъчат 11 свои представители за двете колегии във ВСС измежду 20 кандидати.