Отиваме в едно село, близо до Пазарджик, за което днешният ден ще се превърне в исторически. Жителите на село Драгор дочакаха да имат своя църква. Така се сбъдна вековната им мечта да имат свой храм. Доскоро то е било единственото населено място в община Пазарджик без православен храм. Сега обаче има с какво да се гордее.

Той ще бъде осветен след броени минути от пловдивският митрополит Николай, а около църквата ще се събере цялото село. Църквата ще носи името Света Троица, защото именно на този голям християнски празник Драгор традиционно отбелязва своя събор. Местите жители вярват, че храма ще закриля селото им.

Църквата е сбъдната мечта не само за 75-годишната Елена Георгиева, но за всички жители на селото, които повече от две десетилетия чакали да се осъществи идеята им - да имат собствен храм.

Благодарение на тяхната настойчивост, дарителски кампании и доброволен труд мечтата им се превърнала в реалност. „Досега в Ивайло и Пазарджик ходеха хората да се черкуват. Правили сме водосвети на двора. Иконостасът стана много хубав. Мисля, че е изработен от дъб, столове също са хубави за миряните. Великолепно и много хубаво”, споделя тя.

Църквата е изградена в двора на старото училище и представлява кръстокуполна еднокорабна базилика с камбанария. В строителството са вложени над 700 хиляди лева – голяма част са отпуснати от държавата и местната община, а останалото е събрано чрез дарения от жителите. Отец Заприн, който е на 90 години откупил част от земята, върху която да бъде построен храма. Отделил и още средства.

„Жителите на Драгор много се вълнуват и това е исторически момент, което го очакваме с нетърпение. Отпуснахме още около 300 квадратни метра, за да може да се направят допълнителни постройки за курбан на селото”, каза кметът на селото Георги Търлев.

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