Снимка: Стопкадър, NOVA
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Един човек загина тази нощ при тежка катастрофа на международния път Е-79, на няколко километра след Монтана, в посока Враца.
По първоначална информация камион с ремарке, пътуващ към Монтана, се е поднесъл на мокрия път и е ударил два насрещно движещи се буса. На място е загинал шофьорът на първия бус, който е турски гражданин. Водачът на втория бус е откаран в монтанската болница.
Заради катастрофата международният път от и за "Дунав мост" 2 в района на Монтана беше затворен. Тежкотоварните автомобили изчакваха на място, а леките коли се движеха по обходен маршрут.
Причините за инцидента се изясняват.
Редактор: Ивета Костадинова