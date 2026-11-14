След тежката верижна катастрофа на магистрала „Тракия“ остава въпросът как шофьорите да бъдат предупредени навреме, когато видимостта падне рязко. Как работят някои от най-иновативните пътни системи за предупреждение в Европа?

Във Франция има едно правило, което се помни лесно. Ако виждате на по-малко от 50 метра пред себе си, максималната скорост е 50 километра в час. Дори на магистрала и дори да няма нов знак. В град Клермон-Феран инженерите създават гъста мъгла и проливен дъжд по команда.

Правят го в специално изградена изпитателна площадка, открита преди 2 години, за която са вложени два милиона евро. Там проверяват какво още разпознават камерите и датчиците на автомобила, когато видимостта падне и бялата линия започне да изчезва.

В Германия при видимост под 50 метра заради мъгла, дъжд или сняг ограничението също е 50, а камионите над 7 тона и половина нямат право да изпреварват.

На магистрала в Испания червени светлини край пътя предупреждават, че в мъглата отпред има кола. На магистрала "А8" самият път подсказва, че в мъглата отпред има кола. Жълтите светлини очертават трасето. Когато датчиците засекат автомобил, червените светлини се включват последователно по хода му. Шофьорът отзад може да види предупреждението, преди да различи стоповете. Системата обхваща 16 километра от високоскоростния път.

В Австрия, ако автомобилът е оборудван за това, предупреждението може да се появи на таблото и да се чуе в купето. Как този сигнал стига до шофьора?

„Ако автомобилът ви може да получава такива съобщения, предупреждението ще се появи направо на таблото като символ и съобщение, придружени от кратък звуков сигнал”, обяснява Клаус Полхамер от Австрийския магистрален оператор.

То може да е за задръстване, аварирала кола край пътя, мъгла или силен вятър. Сигналът се предава по пряка безжична връзка. По данни на Клаус Полхамер, около три милиона автомобила в Европа могат да получават такива съобщения. Един от големите германски производители предлага системата вградена в част от моделите си, а някои автомобили могат да се оборудват и допълнително.

Той обяснява, че има фирми, които предлагат комплекти за дооборудване на автомобила. Те могат да се свържат с бордовата система на колата в различна степен. Най-простият вариант е приемник в колата и таблет, на който виждате съобщенията. Предупрежденията са безплатни и не изискват абонамент.

„Ако колата ви има бордови приемник, ще получавате съобщенията. В настройките потърсете C ITS или Car2X. Това са съкращенията, които обикновено се използват за тази услуга. Включете функцията и ако пътувате от България до Австрия, ще получавате нашите съобщения”, обяснява Клаус. За шофьорите без такъв приемник австрийският оператор използва електронните табла край пътя, радиото и онлайн услуги.

В Австрия, магистралният оператор отчита, че след предупрежденията шофьорите намаляват скоростта, макар да няма точни данни за броя на предотвратените катастрофи.

ВСИЧКО ЗА ТЕЖКАТА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА „ТРАКИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУК

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