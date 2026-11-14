Иранската Революционна гвардия и редовният военноморски флот на Иран обявиха в събота, че пожари са избухнали на общо три петролни танкера, след като те са ударили мини в Ормузкия проток – ключов воден път, в който Техеран ограничава преминаването от началото на войната си със Съединените щати.

„Преди малко два петролни танкера, които бяха изключили радарите и системите за позициониране и тайно се опитваха да преминат Ормузкия проток през неразрешен маршрут, експлодираха и се запалиха, след като удариха морска мина“, се казва в съобщение на флота на Гвардията за инцидента в южната част на водния път, цитирано от иранския държавен телевизионен оператор рано в събота.

Отделно изявление на редовния военноморски флот на Иран посочва, че още един танкер, „преминаващ през опасната и забранена зона на изток от Ормузкия проток с изключени системи за проследяване и идентификация, се е запалил и е бил принуден да спре, след като е ударил морска мина“. В изявленията не се посочват имената или националната принадлежност на корабите, но от Гвардията уточняват, че един от засегнатите в южната част на пролива е бил супертанкер.

Откакто войната със САЩ избухна през февруари, Техеран настоява всеки кораб, преминаващ пролива, първо да получи негово разрешение, и атакува плавателни средства, които не спазват това. В отговор на ограниченията, въведени върху стратегическия търговски маршрут, Вашингтон наложи военноморска блокада на иранските пристанища и осигурява военна охрана на част от танкерите, използващи прохода. През последните седмици иранските въоръжени сили съобщиха за няколко пожара и експлозии на кораби в района, като обикновено твърдят, че съдовете са засегнали мини. В петък Гвардията публикува видеокадри с висок стълб дим от плавателен съд, за който се твърди, че е превозвал втечнен газ и е засегнал мина в южната част на пролива. Американските военни от своя страна заявиха, че са прочистили основните маршрути през прохода от мини.