Много добра стопанска година изпращат пчеларите в Добруджа, но само откъм добиви. Мед има, но реализация - не. Срив в изкупните цени блокира пазара на едро. Основната причина според тях е вносът от трети страни, затова настояват за нов антидъмпингов закон и подпомагане, съобразено с климатичните промени.

След тежката и сушава 2025 г., настоящата е благодатна за пчеларите.

Професионалният пчелар Полина Михова разказва, че е имало различни видове мед, влажността е била добра и годината е хубава за тях. А Галина Георгиева, която също е от бранша, споделя, че са доволни от продукцията, но изкупната цена е ниска - на едро е 2,50 - 2,60 евро. Десислав Янакиев допълва, че някои не са склонни да продават меда на тези цена, но това е под себестойността. Други обаче нямат тази възможност, защото в момента пазарът е блокиран.

Търговците на едро не изкупуват български мед. Десислав казва, че те търсят вносен, защото е по-евтин. Галина отчита, че секторът замира, въпреки че много млади хора са започнали да се занимават с производството на мед. Десислав допълва, че при някои семейства това е традиция и затова не смята, че тези хора ще се откажат. Семейството на Полина например се изхранва само с този бизнес.

За да излязат сметките накрая обаче, е необходима релевантна на разходите изкупна цена. Според Десислав тя трябва да е около 3,70 - 3,80, дори 4 евро за килограм. Причината е, че производителите имат много разходи - гориво, поддъжране на пчелини, разходи за инвентар и др.

Галина казва, че държавата не подпомага бранша. Отпуска се само една много малка сума, която е под 6 евро за кошер, с която обаче не може да се покрие никакъв разход.

Производителите разчитат на продажбите на дребно, за да оцелеят.

Целия разговор гледайте във видеото.