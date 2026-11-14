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Кораб под името „Исартал” е проверен по сигнал за предполагаем канал за контрабанда на горива по море. Акцията на антимафиотите, ДАНС, НАП и агенция „Митници”, е проведена на бургаско пристанище. По неофициални данни операцията е направена в средата на седмицата. Към момента няма официална информация от МВР.
Редактор: Габриела Павлова