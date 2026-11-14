Снимка: Стопкадър, NOVA
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След скандала със Закона за личните асистенти управляващите остават на категоричната позиция, че предложението ще бъде изтеглено. Единствената промяна, която предвиждат да въведат, е пенсионерите, които работят като лични асистенти, да не са на трудови договори. Това обяви в студиото на „Събуди се” Антон Кутев от „Прогресивна България”. По думите му главната цел на бюджета, който се подготвя е да се удържи свръхдефицита и нарастването на дълга, но не за сметка на социалните разходи. Кутев сериозно разкритикува министерството на финансите, включително и по темата с втория стълб на пенсиите.
„От времето, когато приехме този закон, ставаше дума за 7-8 хиляди асистенти. В момента те са 85 хиляди и автоматичното нарастване там води до това, че хазната няма възможност да обслужва това нарастване на разхода”, коментира той.
По отношение на доходите той заяви, че е много важно в този бюджет да бъдат удържани свръхдефицитите и нарастването на дълга, но не за сметка на социалните разходи. „Категорично твърдя, че в този бюджет няма намаляване на социални разходи”, заяви Кутев.
„Това, което правим в момента с бюджета, е че преразпределяме едни пари и се опитваме да го направим така, че това да е максимално полезно за обществото”, добави той. По думите му за тази година бюджетът за култура е по-голям. „След разговори вчера с финансовия министър се надявам те да станат на около 30 милиона”, заяви Кутев.
„Аз ви гарантирам, че парите за култура няма да намалеят нито през следващата, нито през по-следващата година. Ще направим всичко възможно да успеем да не намалява и процентът”, посочи той. По думите на Кутев около 50 милиона ще отидат само за „Евровизия” догодина, но те не влизат счетоводно в графите, а на практика изцяло отиват в сектор култура.
По отношение на изработката на бюджета Кутев заяви: „Не знам защо Министерството на финансите държи толкова на тази конфиденциалност. Тя е такава, че ние депутатите от управлението разбираме от депутатите от опозицията”.
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Редактор: Ивета Костадинова