Две земетресения са регистрирани в района на Смолян следобед на 14 ноември. Първият трус е бил с магнитуд 2,6 по скалата на Рихтер и е станал в 17:10 ч. местно време.

Епицентърът му е бил на 10 километра северо-североизточно от Смолян и на 56 километра юго-югоизточно от Пловдив. Дълбочината е била 2 километра.

Земетресението е било на малка дълбочина - около 2 километра.

Около 10 минути по-късно, в 17:20 ч., е регистрирано второ земетресение с магнитуд 3,5. То е било с епицентър на 12 километра северо-североизточно от Смолян и на 55 километра юго-югоизточно от Пловдив. И този трус е бил на дълбочина 2 километра.

Към момента в предоставените данни няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.