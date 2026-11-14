Нов протест се проведе във Франция в събота. В него участваха около 106 000 души, от които 24 000 в Париж, съобщи Министерството на вътрешните работи, цитирано от "Франс прес".

Днешната мобилизация бе по-малка в сравнение с миналата седмица. Към 18:00 ч. са били задържани 121 души. В столицата не се е стигнало до сериозни инциденти. Полицията обаче е използвала сълзотворен газ заради група, която хвърляла предмети по униформените.

Според прокуратурата в Париж са били извършени 22 задържания на мъже или тийнейджъри, сред които трима непълнолетни, "предимно за носене на оръжие от категория Д".

В Лион екип журналисти на телевизионния канал Бе Еф Ем бе нападнат от демонстранти в периферията на шествието, което наложи намесата на полицията.