Космическият кораб „Старшип“ на компанията „Спейс Екс“ се завърна успешно на Земята след най-дългия си полет в орбита. Корабът беше прихванат от стартовата кула, от която беше изстрелян ден по-рано. Огромните механични рамена на съоръжението го задържаха във въздуха и го фиксираха на място.

Успешното връщане на основния модул е важна стъпка в разработването на ракетната система. Целта на „Спейс Екс“ е да създаде ракета-носител и космически кораб, които могат да бъдат използвани многократно.

При този опит обаче компанията не успя да възстанови и двете части на системата. Огромната ракета-носител „Супер Хеви“ не успя да се върне на стартовата площадка, което осуети плановете на компанията за първи път да прихване успешно и двата елемента на ракетата.