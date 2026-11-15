След тристранните срещи и последвалите дискусии с президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски, специалните представители на САЩ продължават да поддържат тесен контакт с Русия, Украйна и техните европейски партньори относно следващите стъпки. Това беше обявено в Х от Джаред Къшнър, който е американски посредник в преговорите.

„В момента сме фокусирани върху улесняването на прякото взаимодействие между Москва и нашите европейски партньори, както и върху подготовката на дневен ред за следващия кръг от тристранни преговори. Тези дискусии създадоха редица нови идеи, които в момента се разработват. Някои от тях биха могли да доведат до пробив, докато други биха могли да се превърнат в нови предложения, които да помогнат за преодоляване на оставащите различия“, пише той.

Според Къшнър „Тръмп ясно заяви, че постигането на траен мир изисква стабилни гаранции за сигурност за Украйна, както и подробни и приложими следвоенни споразумения за сигурност, които ще намалят риска от нов конфликт.“ „НАТО ще остане жизненоважен стълб на европейската сигурност, допълнен от по-ефективни механизми във военната сфера, комуникациите, предотвратяването на конфликти и взаимната деескалация, включително практически начини за разрешаване на спорове, преди те да ескалират в кризи. Ето защо работим за пряко ангажиране на нашите европейски партньори в тези дискусии. Всяко окончателно споразумение трябва да бъде одобрено от съответните страни. Тръмп ще подкрепя само споразумения, които укрепват сигурността на Украйна и Европа и правят бъдещите конфликти по-малко вероятни“, отбеляза специалният представител.

Според него пресата е съобщавала за максималистични искания от двете страни, придружени от остра политическа реторика. „Въпреки това, в нашите затворени дискусии и двете страни признават, че прекратяването на тази война ще изисква практически компромиси. Тези от нас, ангажирани с намирането на решения, продължават сериозната си и конструктивна работа. Човешката цена на тази война е катастрофална, а проблемите пред нас остават изключително сложни. Въпреки това сме решени да продължим тази трудна работа, да запазим поверителността, необходима за деликатните преговори, и да намерим начин да сложим край на тази ужасна война и да установим траен мир“, добави той.