В неделя ранните часове ще са мъгливи и студени. Температурата ще падне до нулата с предпоставки за слана. Светлата част на денонощието ще е облачна почти навсякъде с изключение на Североизточна България, където слънцето ще се показва по-често. Следобед термометрите ще показват от 8 до 13 градуса. В планините - между 3 и 7 градуса спрямо надморското равнище.

Сутринта в понеделник отново видимостта ще е понижена в ниските райони на страната. Денят ще е преобладаващо облачен с кратки слънчеви разкъсвания в Източна България. Вечерта и през нощта срещу вторник от Запад на изток ще премине фронт с кратки, локални валежи от дъжд. Температури сутринта - от 3 до 8 градуса, следобед - между 10 и 15 градуса.

През седмицата обстановката ще остане променлива. Почти през всеки от дните ще има условия за бързи, преминаващи смущения с кратки дъждове.

Страната ни ще попадне в обхвата на по-топли средиземноморски въздушни маси. На фона на силни фьонови ветрове, към средата и края на работната седмица температурите ще се повишат до нетипични за ноември нива от 15 до 20-22 градуса.