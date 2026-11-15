Времето навън вече ни подсеща, че лятото си е тръгнало, но ако ви липсва - то е само на девет часа полет от София. Репортерът на "Събуди се" Юлиян Стоянов замени якето с джапанки и провери какво можем да видим и преживеем на остров Пукет само за един дълъг уикенд.

На острова прогнозата е за слънце, температурите са летни, а възможностите за забавление са повече, отколкото можем да поберем в три дни. Плажове, тайландски масажи, екзотична храна, танци и лейдибойове.

Екипът ни тръгва с директен полет от София към Пукет. Полетът е 9 часа в посока. След като пристига на екзотичния остров - в 7 часа без 8 минути сутринта температурата на въздуха е 24 градуса. Екипът ни хваща такси към парти градчето Патонг. За час и половина път от летището плаща по-малко от 15 евро за такси. Но с кола е лесно. Да си пешеходец обаче е истинско предизвикателство.

Тук пешеходни пътеки няма. А ако има, няма кой да спре. За щастие охраната на хотелите помага на туристите. Екипът тръгва към плажа. Ситен пясък, топла вода и цени, които също са доста екзотични за България - два шезлонга с чадър - 2 евро. Пресен кокос - по малко от евро.

Но стига толкова лежане и кокоси. Време е за културна програма за дълъг уикенд в южната част на Пукет. На върха на хълма Накерд се извисява 45-метровата статуя на Буда. Тя е изградена от бял мрамор и се вижда от много части на южен Пукет. Храмовият комплекс се строи вече 20 години.

Наоколо будистки монаси благославят посетителите и връзват на китките им специални гривнички. Преди това казват молитва за здраве, щастие и защита от лош късмет.

Екипът ни продължава към Уат Чалонг – най-големия храм на острова, където вместо тиха медитация те посрещат с гърмящи пиратки. Тук вярващите взривяват пиротехника, за да кажат "благодаря" за сбъднати желания.

И макар че оттук минават десетки хиляди туристи на ден - подът е чист. Тук има и специално място, в което се пази реликва, за която се смята, че е частица от кост на самия Буда.

Бангла роуд е улица като никоя друга - марихуана, барове и стриптизьорки, с които трябва много да внимавате. Една от най-нестандартните индустрии тук в Тайланд, макар и незаконни, е проституцията. Това представлява около 10% от БВП на страната, а най-интересни са така наречените лейди бойс.

Така в Тайланд наричат част от транссексуалните жени и хората с полова идентичност извън традиционните мъжки и женски категории. Те са видима част от местната култура и развлекателната индустрия. А ако очаквате да ги разпознаете по някакъв универсален белег - няма такъв. Единственото, което понякога ги издава, са по-едрите стъпала.

А в следващия епизод от дългия уикенд в Пукет - екипът на "Събуди се" ще сравнява цени на храни, ще похапне крокодил, жаба и ще пробва скорпиони.

Повече гледайте във видеото.