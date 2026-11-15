Магията на турлашката кухня оживява в село Средогрив, недалеч от Белоградчик, където се провежда фестивал, посветен на местните кулинарни традиции. Жители и гости имат възможност да се докоснат до характерните за региона вкусове и да опитат разнообразни домашно приготвени ястия, чиито рецепти се предават от поколение на поколение.

Сред традиционните предложения са турлашката закуска. Тя се приготвя от мас, стар хляб и сирене - семпли продукти, които създават характерен местен вкус.

Друго емблематично ястие е белмужът. За приготвянето му се използва меко сирене, което се овкусява с малко сол и лъжичка брашно.

Турлашката кухня е известна и с разнообразието от постни ястия. Сред тях са пълнените чушки с боб и ориз, които заемат специално място на традиционната трапеза.

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