Най-малко 6 души загинаха, а 11 бяха ранени, след като автобус се преобърна на магистрала в Югозападна Колумбия, предаде "Асошиейтед прес", като се позова на националната полиция на южноамериканската страна.

Според полицейския доклад за трагичния инцидент на територията на департамента Уила една от версиите, по които работят разследващите, е, че шофьорът се е унесъл и затова и изпуснал от контрол водачеството на превозното средство.

На видеа в социалните мрежи се вижда как екипи на спешна помощ помагат на ранени пътници, някои от които стоят облени в сълзи до преобърнатия автобус на магистрала "Гарсон-Нейва".

Автобусът е пътувал за столицата на Колумбия Богота. След като той е бил отместен от платното, движението по магистралата е било възобновено.