Ракът на простатата може дълго време да се развива без никакви симптоми. Понякога първите оплаквания се появяват едва когато заболяването вече е дало метастази. Затова редовните профилактични прегледи са особено важни. Това обясни началникът на Клиниката по урология в Александровска болница проф. д-р Маринчо Георгиев в ефира на „Пулс“.

По думите му през последните години мъжете са по-информирани за заболяването и все по-често сами търсят уролог за профилактичен преглед. За това допринасят кампании като Movember, посветени на мъжкото здраве, както и достъпът до информация в интернет.

„Ракът на простатата е много коварен именно заради това, защото първият симптом може да бъде тогава, когато вече има разсейки. Пациентът няма абсолютно никакви оплаквания и това го кара да се чувства спокоен“, обясни проф. Георгиев.

Метастазите най-често се появяват в костите. Така някои пациенти първоначално търсят помощ от ортопед или невролог заради болки в кръста, а впоследствие се оказва, че причината е напреднал рак на простатата.

Проф. Георгиев посочи, че наследствеността има съществено значение при това заболяване. Ако бащата е имал рак на простатата, рискът за сина е до четири пъти по-висок. При майка с рак на гърдата също може да има наследствени генетични изменения, които увеличават риска за сина.

При мъжете с фамилна обремененост профилактиката трябва да започне на 45 години вместо на обичайните 50.

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Според специалиста ранното откриване на заболяването дава по-големи възможности за успешно лечение и запазване на качеството на живот. При операции в начален стадий, особено с роботизирана хирургия, има по-добри шансове да се съхранят функциите на пикочната система и еректилната функция.

В някои случаи пациентите с рак на простатата могат да бъдат проследявани, без веднага да се пристъпва към операция. Това обаче е възможно само при строго определени медицински критерии и изисква редовни изследвания.

„На шест месеца се прави ядрено-магнитен резонанс, биопсия се прави ежегодно. Отделно пациентът винаги живее с една мисъл, че има рак, който може да му изиграе лоша шега“, обясни урологът.

Той предупреди, че при част от пациентите първоначалната оценка на заболяването може да се окаже неточна.

Проф. Георгиев отправи конкретен съвет към мъжете над 50 години - да посещават уролог поне веднъж годишно. Той подчерта, че самостоятелното изследване на туморния маркер PSA не е достатъчно.

„До 25% от случаите туморният маркер може да е добър, тоест да е в границите на нормата, а когато се направи ехография на простатата при уролог, да се види съмнителен участък за туморен процес“, посочи специалистът.

Проф. Георгиев сподели и личните си правила за добро здраве. Той никога не е пушил и определя тютюнопушенето като сериозен рисков фактор.

Целия разговор гледайте във видеото.