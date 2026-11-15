Снимка: Николай Василковски, NOVA
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„Река от облаци” потече по северните планински склонове на Троянския Балкан. Метеорологичният феномен обгърна за часове най-високата част на прохода Троян-Кърнаре и резерват „Козя стена”.
Рядкото явление носи името облачен водопад или облачна каскада. Образува се, когато влажни въздушни маси се натрупат от едната страна на висок хребет. Издигайки се нагоре, въздухът кондензира в гъсти облаци. Под напора на вятъра облачният масив прескача билото и се спуска живописно под формата на водопад.