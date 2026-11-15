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В монтанското село Крапчене от десетилетия не е строена къща. Но когато най-сетне се появява нов дом, местните баби не пропуснаха да изпълнят стар обичай – „Викане на нова къща“. Ритуалът е за здраве и благополучие, а наричанията към майстора понякога са доста колоритни По традиция първо стопанинът дарява майстора, за да му благодари за свършената работа.
„Много съм благодарен на майсторите. Да са живи и здрави, че са
ми построили тази хубава къща“, споделя собственикът на имота Бисер Андреев.
Ритуалът се изпълнява точно преди покривът да бъде завършен. И всеки, трябва да дари майстора кой с каквото има.
„Дано още къщи да се правят, още новодомци да идват тук в село Крапчене, защото няма хора”, се надява жителят на селото Митка Стефанова.