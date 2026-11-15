670 грама - толкова тежи най-малкият пациент, който в момента е в болницата във Варна. За поредна година страната ни се включва в Световния ден на недоносените бебета. Според статистиката всяко 10-то дете у нас се ражда преждевременно. В знак на съпричастност към най-малките герои тази вечер редица сгради ще бъдат осветени в лилаво.

В Неонатологията на АГ болницата във Варна в момента има 17 недоносени бебета, което е над капацитета на лечебното заведение, а именно 10 деца. Най-малкото от тях е едва 670 грама, момиченце, което е екстремно недоносено, но се развива добре и очакванията на лекарите са, че ще могат да го изпишат успешно.

Данните показват, че у нас всяка година се раждат около 6000 недоносени бебета. По традиция на днешния ден се срещат родители, техните пораснали деца и лекарите, които са се грижили за тях в първите часове след раждането.

Тази вечер не само лечебни заведения, но и емблематични сгради като НДК и Царевец във Велико Търново ще бъдат осветени в лилаво. Това е цветът на победата за тези деца, които са се родили по-рано, отколкото е трябвало.

„До средата на ноември в България са родени над 3200 недоносени. Неонатологията е изключително скъпа дисциплина и ние работим с много високоспециализирана техника, която се амортизира във времето. В момента всъщност това, което ни недостига, са кувьозите, тъй като тези, които сме имали, са вече стари. 17 деца поне са в кувьози, плюс още няколко за наблюдение. И всъщност кувьозите са ни крайно недостатъчни в момента”, посочиха от болницата във Варна.