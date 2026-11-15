Товарен самолет на американската компания UPS и пътнически самолет на Copa Airlines се сблъскаха при движение по пистите за рулиране на международното летище в Маями. Инцидентът е станал в събота вечерта около 21:15 ч. местно време, съобщиха от пожарната служба на окръг Маями-Дейд, цитирани от CBS News.

Според първоначалната информация товарният самолет е закачил с крилото си лявото крило на пътническата машина, докато и двата самолета са се придвижвали по летището.

Video shows damage to an aircraft following a minor ground collision involving a UPS Boeing 767 and a Copa Airlines Boeing 737 at Miami International Airport, Miami, Florida, USA. https://t.co/qTPUgwtZGA — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 15, 2026

Самолетът на Copa Airlines е пристигнал от Панама Сити около 21:00 ч. и е рулирал към терминала. На борда му е имало 166 пътници и шестима членове на екипажа. Двама от пътниците са били прегледани от медицински екипи заради леки наранявания. Не се е наложило транспортирането им до болница.

Самолетът е достигнал до терминала и всички пътници са слезли от него. Останалите пътници и членовете на екипажа са били в добро състояние.

Товарният полет на UPS е трябвало да отпътува от Маями за Богота, Колумбия, докато полетът на Copa Airlines е пристигал от Панама.

Инцидентът се случва на фона на продължаващи закъснения и отменени полети на летището в Маями след мащабно спиране на полетите в САЩ в петък. Федералната авиационна администрация (FAA) свърза прекъсването с проблеми в остаряващата система за управление на въздушното движение. Претоварване на мрежово оборудване е довело до несъответствия в радарните данни и комуникационните системи.

В събота ръководителят на FAA Брайън Бедфорд заяви, че се очаква полетните разписания в страната да се нормализират до края на неделя.