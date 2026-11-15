Трима младежи загинаха при тежка катастрофа по пътя Добрич – Балчик, в района между селата Безводица и Попгригорово. Колата им е излетяла от платното и се е ударила последователно в две крайпътни дървета. Най-вероятно момчетата не са успели да вземат завоя и са продължили движението си напред.

Инцидентът станал около 22:00 часа в събота. Двама от пътуващите са загинали на място. Третият пострадал е бил транспортиран в болница, но по-късно е починал от получените травми.

Установено е, че след ударите автомобилът буквално се разпада на няколко части. Колата е управлявана от 18-годишен водач. На мястото на катастрофата са изпратени екипи на полицията, противопожарната служба и Центъра за спешна медицинска помощ.

„На ляв завой в посока град Балчик губи контрол над автомобила. Отклонява се вдясно по посоката на движение. Блъска се последователно в две дървета, след което навлиза в крайпътната нива. На място са починали 18-годишният водач и возещият се пътник на задна седалка - 14-годишно момче. Впоследствие пътникът от предна дясна седалка, който е на 20 години, почива в спешно отделение при МБАЛ - Добрич”, заяви гл. инсп. Георги Любомиров, началник на Пътна полиция - Добрич.

По време на произшествието е имало гъста мъгла, която е ограничавала видимостта, и мокра настилка. По пътя няма хоризонтална маркировка, защото е асфалтирано скоро, но има светлоотразителни колчета. Заради катастрофата движението в участъка бе ограничено.

Причините за тежкия инцидент и обстоятелствата, довели до загубата на контрол над автомобила, предстои да бъдат изяснени от компетентните органи.