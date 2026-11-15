Най-малко 12 души загинаха, а 16 бяха ранени при тежка автобусна катастрофа в Западен Иран.

Автобусът е превозвал работници на газова рафинерия. Катастрофата е станала в събота вечерта на пътя между градовете Абданан и Дехлоран. Причината за инцидента все още не е установена.

По информация на местните власти броят на загиналите може да нарасне.

Иран има сериозни проблеми с пътната безопасност заради остарелия автомобилен парк, рисковото шофиране и лошото състояние на част от пътищата. Според официални данни пътнотранспортните произшествия са отнели близо 20 000 живота в страната между март 2025 г. и март 2026 г.