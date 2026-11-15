Публиката я познава като фаталното момиче на поп-фолка. Пред Мон Дьо обаче, Емануела разкрива, че хората всъщност знаят много малко за истинския ѝ свят. „Когато аз станах певица, трябваше да си измисляме истории, да имаме скандали, дали наистина, дали не. Постоянно трябваше, въпреки себе си, да правя някакви неща, които не съм аз.”, споделя тя.

След първия ѝ мъж – Димитър Динев, от когото е и първото ѝ дете, Емануела преминава през няколко паметни връзки в годините. Най-обсъжданата обаче е тази с Мартин Николов – Елвиса. Пред Мон Дьо тя споделя, че двамата всъщност се познават от дълги години, но са били в приятелски отношения и дори когато се събират, не е успяла да го обича толкова силно. „Просто много ми се подиграваше тогава Митко. И аз тогава толкова зле се чувствах, че исках да си хвана някой мъж, който дойде до мен. Но не беше любов”, категорична е Емануела.

Аз съм много отдадена в лични отношения. Когато съм с даден човек аз съм само с него и правя всичко за него. Значи аз обичам до колкото мога. Старая се да бъда перфектна домакиня, перфектна любовница и перфектна жена. Въпреки спекулациите след раздялата им и неговото участие в любовно риалити, тя посочва, че двамата не таят лоши чувства един към друг. Той никога не ѝ се извинява за това, че ѝ е изневерил, но Емануела вече не търси обяснение за постъпката му. „Бих му пожелала да е много, много, много щастлив. Защото той вътре в него не е лош човек”, допълва певицата.

Пред Мон Дьо Емануела открито коментира и проблемите в България, недоверието към политиците и усещането за липса на справедливост в обществото. По думите ѝ вместо разпределянето на бюджети и пари, управляващите трябва да обърнат внимание на законите и тяхното прилагане.

„Нашите закони са си написани много добре. Просто те не се спазват“, категорична е тя. Според Емануела хората вече не се интересуват от политическите престрелки, а искат да виждат реални последствия за онези, които нарушават правилата. „Просто хората наистина искат да има наказани. Това е нещо, което наистина би променило обстановката в България“, споделя певицата. Попитана дали страната се управлява от честни хора, тя отговаря с надежда, че ѝ се иска това да е така, но подчертава, че обикновеният човек често има нужда от защита. „За мен тогава ще се оправи нашата държава и тогава ще повярваме в политици“, заключава Емануела.