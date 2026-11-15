След скандала с откритите милиони долари партията на Виктор Орбан призова бившия министър Миклош Шестак да се откаже от депутатското си място.

Вчера властите в Унгария показаха близо 20 милиона долара в три различни валути, намерени в имоти, свързани с него. Бившият министър в правителството на Орбан е заподозрян в схеми за източване на близо 40 милиона обществени средства.

В новия унгарски парламент Шестак е депутат от коалицията между „Фидес“ на Орбан и християндемократите. Преди месец парламентът прие със 139 гласа свалянето на имунитета му, за да бъде разследван.

Лидерът на парламентарната група на „Фидес“ Гергей Гуляш излезе с публично обръщение и призова Шестак официално да се откаже от мандата си.

„Това е неприемливо. За мен принадлежността към „Фидес“ е въпрос на ценностен избор. Казвам това, което предстои да кажа, след безсънна нощ – видях снимките и записите със собствените си очи. Като мнозина от нас, не можех да повярвам на това, което виждам. И все пак снимките и записите съществуват и не можем просто да се преструваме, че ги няма. Миклош Шестак има право да се защити. Но той не може повече да продължава да заема поста си. Призовавам незабавно да се откаже от мандата си, тъй като достойнството на нашата политическа общност го изисква“, заяви Гергей Гуляш.