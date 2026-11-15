Пътната безопасност започва още от най-ранна възраст. А правилата, които децата научават днес, могат да ги предпазят и утре. Именно затова по повод 15 ноември – денят, посветен на паметта и необходимостта от повече отговорност на пътя, възпитаници на детска градина „Маргаритка” във Варна се включиха в специален тематичен открит урок. Как премина обучението и какво научиха малчуганите?

За тях улицата е място, което всеки ден прекосяват на път към детската градина, парка или дома. Но зад всяка крачка на пътя има правила, които трябва да се познават. На помощ идват инспектор Петя Асенова и колегите ѝ от „Пътна полиция”.



„На първо място децата трябва да знаят, че пътят не е място за игра. А пресичането трябва да става с повишено внимание на разрешените за това места и в присъствието на възрастен”, обясни инспектор Петя Асенова от „Пътна полиция” – Варна.

За да запомнят по-лесно наученото, децата участваха в различни игри и разиграваха ситуации от реалното движение.

„Съобразяваме обучението с възрастта. С най-малките не може да говорим само за правила и за забрани. С тях играем игри. Изключително важно е не просто да ги научим на правила, а да създадем у тях навик за пътна безопасност”, добави Асенова.

Навик, който се изгражда с малки стъпки, но трябва да остане за цял живот. Затова и първите уроци започват още в детската градина.

„Важно е да се случва всичко в тази ранна възраст, защото това е сензитивният период, в който децата възприемат всяко едно правило”, обясни директорът на ДГ „Маргаритка” - Варна Параскева Люцканова.

А малките участници вече са готови да покажат какво са научили. Знаят, че преди да пресекат, трябва да внимават, да се огледат и, разбира се, да следят светофара.

Но колкото и добре да познават правилата децата, най-важният урок остава този, който получават от възрастните. Защото малчуганите не само слушат какво им казваме, но най-вече наблюдават постъпките ни.

