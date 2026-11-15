Трима братя и техните съпруги се събират на обща вечеря. Привидно обикновената семейна среща обаче се превръща в поредица от комични ситуации, когато една от жените решава да покани и секретарката на съпруга си. Така започва историята в постановката „Етърви“ на Сатиричния театър.

В ефира на "Събуди се" двама от актьорите в спектакъла - Елена Атанасова и Любомир Ковачев, разказаха повече за комедията и за темите, които тя засяга.

Самото заглавие първоначално се оказало непознато дори за част от актьорите. Елена Атанасова обясни, че етърви са жените на братя, които са женени за сестри. В постановката трите героини са съпруги на трима братя.

В основата на сюжета е една на пръв поглед невинна покана. Една от жените е по-наивна и приема случващото се около нея буквално. Тя решава да покани на вечерята секретарката на съпруга си, без да подозира какви последици ще има това. Героините са много различни, а появата на младата жена постепенно изважда наяве скрити отношения и тайни.

„Това си е една съвременна комедия. Тук се засягат и доста сериозни теми, защото става дума за любовта, за брака, за верността и за човешките слабости“, разказаха актьорите.

Според тях спектакълът поставя въпроса какво се случва с отношенията, когато любовта постепенно отстъпи място на навика, удобството и страха от промяната. С времето рутината може да започне да доминира в семейството, а прикритите взаимоотношения да излязат наяве.

„Всеки един от нас има тази слабост да не е честен - да не е честен пред партньора си, пред приятелите си, дори пред самия себе си“, коментираха гостите.

Френският произход на пиесата е донесъл на екипа и възможност да потърси характерния за автора стил и усещане за хумор. Актьорите разказаха и за моменти по време на представленията, в които самите те трудно сдържат смеха си заради комичните изпълнения на колегите си.

Спектакълът „Етърви“ може да бъде гледан на 28 ноември и 16 декември в Сатиричния театър.

Целия разгоовор гледайте във видеото.