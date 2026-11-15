Бившият министър на културата, младежта и спорта на Косово Астрит Харачия е арестуван при полицейска операция срещу предполагаема престъпна група за трафик и разпространение на наркотици. При акцията са задържани шестима души. Иззети са около 1,6 кг кокаин, други наркотични вещества, луксозни автомобили, часовници и пари на обща стойност около 301 000 евро.

Арестът на Харачия е потвърден пред вестник „Коха диторе“ от неговия адвокат Кораб Бокши. По думите му прокуратурата е разпоредила задържането на бившия министър за 48 часа.

В дома му е извършен обиск, при който са иззети мобилни телефони и парични средства. Защитникът твърди, че не са открити доказателства за престъпление. Според него конфискуваните пари са спестявания на децата на Харачия.

Бившият министър отрича да има връзка с разследваната престъпна дейност и с останалите арестувани. Адвокатът му е обжалвал задържането пред съдия по предварителното производство.

Полицейската операция с кодово име „Тишина“ е проведена на 14 ноември в района на Прищина. Тя е резултат от продължително разследване на предполагаема престъпна организация с изградена йерархия, съобщиха от полицията. Срещу още едно лице разследването продължава, без то да бъде задържано.

При претърсванията са открити кокаин, марихуана, таблетки със съмнения, че съдържат екстази, и други вещества. Иззети са около 16 000 евро, шест автомобила, сред които Mercedes-Maybach и Porsche, както и луксозни часовници, бижута, оръжие и боеприпаси.

Пазарната стойност само на конфискувания кокаин се оценява на около 111 000 евро. Общата стойност на наркотиците и иззетото имущество достига приблизително 301 000 евро.

Астрит Харачия е бил министър на културата, младежта и спорта на Косово между 2004 и 2007 г. в правителството на Рамуш Харадинай. През 2012 г. е заемал и поста заместник-министър на финансите в кабинета на Хашим Тачи.

Към момента няма публично представени доказателства за конкретно участие на Харачия в престъпната дейност. Разследването продължава.