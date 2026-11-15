В неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини администрацията на своя предшественик Джо Байдън за спирането на полетите в цялата страна, което доведе до сериозни смущения във вътрешните и международните пътувания.

В първия си коментар по темата, след като в петък американските власти приземиха всички самолети за няколко часа заради неуспешно техническо обновяване, Тръмп определи управлението на авиационния сектор от администрацията на Байдън като „катастрофа“.

„Всичко, до което се докоснаха, се влоши. Огромни средства бяха похарчени неразумно, превръщайки една остаряла и неизправна система в още по-лоша, отколкото беше в началото“. Тръмп