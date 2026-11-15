През следващото денонощие над страната ще преобладава значителна облачност, като в Западна България се очакват валежи от дъжд. В сутрешните часове на места в равнинните райони ще има мъгла, а преди обяд в югоизточната част на страната облачността временно ще се разкъсва и намалява.

В Западна и Централна България ще бъде почти тихо, докато в източните райони ще духа слаб до умерен вятър.

Температурите ще се повишат, като минималните ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София - около 4 градуса. Максималните стойности ще достигнат между 9 и 14 градуса, а в столицата - около 10 градуса.

В планините облачността ще бъде значителна, като най-високите върхове често ще остават в облачния слой. В западните планински масиви ще превалява дъжд, който над 1800 метра ще преминава в сняг. Ще духа умерен западен-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат около 9 градуса на 1200 метра и около 4 градуса на 2000 метра височина.

По Черноморието също ще преобладава значителна облачност. Вятърът ще бъде слаб до умерен от югоизток, а максималните температури ще са между 12 и 14 градуса.