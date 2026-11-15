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Автомобилите, попаднали във верижната катастрофа на АМ „Тракия”, очевидно са се движили със скорост от около 100 км/ч, въпреки гъстата мъгла и силно ограничената видимост. Това заяви ген. Румен Миланов от „Прогресивна България” в предаването „На фокус”. Той е и бивш одитор по пътна безопасност.
„Основният проблем е поведението на водачите в мъгла. Слушах един човек, който е бил водач на цистерна, каза, че мъглата е била 10-15 метра. Но при гъста мъгла не може да се движите със скорост от порядъка на 100 км/ч. Тези удари са от порядъка именно на такава скорост”, заяви Миланов.
Според него тревожното е, че целият автомобилен поток се е движил с такава скорост, без шофьорите да съобразят условията.
„Ако съм началник на КАТ, сега ще се опитам да направя анализ на водачите, които са попаднали в това пътнотранспортно произшествие. Какъв им е стажът? Къде са минали?”, коментира той.
Миланов подчерта, че не бива цялата отговорност да се прехвърля единствено върху държавата.
Той коментира и необходимостта от изграждане на интелигентни транспортни системи, за които, по думите му, се говори отдавна.
ВСИЧКО ЗА ТЕЖКАТА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА „ТРАКИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУК
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Габриела Павлова