Искането на Русия НАТО да се върне към границите си от 1997 г. не е изненадващо. Това заяви бившият министър на отбраната Николай Свинаров в ефира на „На фокус“. По думите му Москва от години настоява за подобни ограничения, а позицията на българския държавен глава по темата е правилна.

„Не се очудвам нито на позицията на президента Путин, нито на нашия премиер. Аз много рядко заставам зад позицията на нашия премиер, но този път той категорично отстоява това, което бих казал и аз“, коментира Свинаров.

Според него няма основание руските претенции за сигурност да бъдат поставяни наравно с тези на европейските държави.

Свинаров припомни, че Москва настоява за връщане на НАТО към границите от 1997 г. още преди началото на пълномащабната война в Украйна. Той посочи, че западните държави често пренебрегват руските възражения срещу разширяването на Алианса на изток.

Според него днес има основания за сериозно безпокойство заради отношенията между големите сили.

„Когато се обединят - досега са двама, Путин и Тръмп, но наскоро ще бъде и Китай - когато всички се обединят срещу Европа, нещата наистина стават много тревожни“, предупреди Николай Свинаров.

По отношение на руските намерения той признава, че е трудно да се прецени кои заплахи са блъф и кои могат да се превърнат в реални действия. Припомня, че преди близо пет години много служби не са очаквали Русия да започне мащабна инвазия в Украйна.

Според него тревожни са и продължаващите руски атаки срещу Украйна на фона на разговорите за примирие и мирни преговори, както и съобщенията за потопени кораби в Черно море, включително в териториални води на европейски държави.

Той предупреждава, че България също е изложена на риск, ако бъде постигнато споразумение. Затова София трябва да води активна политика в координация с ЕС и НАТО.

„Когато преди 60 години гледахме по телевизията хубавите западни коли, се опитвахме да се извиняваме с това, че нашите пътища не стават за тези коли. В момента ситуацията е идентична. Ние трябва да си оправим пътищата, а не да караме лоши коли“, казва бившият министър на отбраната.

Според него Русия е променила възгледите си към България и други страни от бившия Съвета за икономическа взаимопомощ след промените през 90-те и процесите по влизане на страната ни в НАТО и ЕС. По-думите му България е била една от най-лоялните страни в СИВ.

Бившият министър на отбранта коментира и позицията на българската дипломация по декларация, подписана от Дъблин. Той изразява недоумение защо България не заема ясна позиция и защо възраженията ѝ се различават от тези на останалите страни, подкрепили документа.

По думите му подобно поведение не носи полза на страната ни, тъй като не подобрява отношенията нито с Русия, нито с проруските настроения в България.

Свинаров определя въпроса за евентуалните териториални отстъпки от страна на Украйна като изключително сложен. Според него Русия има по-голяма дипломатическа тежест и влияние в света, а позицията ѝ по отношение на украинските територии се е променила през годините.

Той припомня, че Москва някога е настоявала Украйна и Беларус да бъдат отделни държави, за да разполага с още два гласа в ООН, докато днес твърди, че определени украински територии принадлежат на Русия.

Бившият министър на отбранта смята, че постигането на мир е възможно, но процесът няма да бъде кратък. Според него трябва да се търси решение, при което международната общност да подпомогне икономическото развитие на Русия, вместо Москва да участва във възстановяването на Украйна.

„Смятам, че мир е възможен, но трябва да бъдат измъчени всички, докато той се постигне“, допълва той.

Целия разговор гледайте във видеото.