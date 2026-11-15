Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” ви срещаме с две жени, които са приятелки от години. Едната заминава за Англия, а другата работи за големи енергийни компании. Един ден на плажа във Варна започват да си "мерят" домашните кремове, които разработват от години. Така се ражда идеята за натурална козметика, а общата им страст се превръща в бизнес проект, който развиват в Трявна.

Гледайте историята на Ани и Дори във видеото.