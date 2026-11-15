„Вотът на недоверие сега не е инструмент. Инструмент е, ако можем да съберем 121 гласа. След като не можем, „Възраждане“ никога няма да го пусне даа мине с тях. Това би било едно абсолютно безсмислено упражнение, което да правим. Аз безсмислени неща не правя". Това каза в Плевен лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в отговор на журналистически въпрос дали партията обмисля събиране на подписи за внасяне на вот на недоверие. Той заяви, че управляващите не се интересуват от гласа на опозицията.

Борисов коментира и темата с декларацията от Дъблин за подкрепа за Украйна. „За хората, които се занимават с външна политика, беше интересно. И аз в един момент попитах медиите дали знаят всъщност в Дъблин какво сме подписали. Защото едното съобщение беше на немските медии - че не сме подписали. На Елисейския дворец пък съобщението беше, че сме подписали. И чак на другия ден или на по-другия решиха да информират от Министерски съвет какво всъщност са подписали, посочи той.

„ГЕРБ не е против Русия, а против войната, която управляващите в Русия водят срещу Украйна и избиването на хора. Всички сме за мир, всички сме за търговия, всички сме за дипломация", добави Борисов. И допълни, че той е бил този, който е говорил, че в Черно море иска да гледа платноходки, тръбопроводи, оптични кабели за пренос на информация, да вижда курортите ни пълни.

„Ние сме проевропейска, проамериканска, прозападна, дясна, консервативна партия и също сме за мир. И затова аплодираме подписа на г-н Радев в декларацията", коментира също Борисов.

Бойко Борисов бе в Плевен за събитие на политическата академия на ГЕРБ „Новите умове“, на което бяха засегнати и темите за цените на горивата, строителството и поддръжката на пътища, както и състоянието на българската икономика.