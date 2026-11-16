Полската Агенция за вътрешна сигурност (АВС) е задържала трима младежи по подозрение в подготовка на терористично нападение. Това съобщи в социалната мрежа X Томаш Шимоняк - министърът, отговарящ за специалните служби на Полша. Заподозрените – един на 16 и двама на 17 години, са имали връзки с международно неонацистко движение, посочи Шимоняк.

Разследващите отдават особено значение на информацията, открита във връзка с двамата 17-годишни, за които властите съобщават, че са обменяли чрез приложения за съобщения информация за самоделни взривни устройства, импровизирани огнестрелни оръжия и пиротехнически материали, предназначени за използване при терористично нападение. Освен това, при претърсване на помещения, използвани от един от заподозрените, служители на АВС са иззели химически вещества, които могат да бъдат използвани за производство на взривни вещества.

Съдът постанови двамата 17-годишни да останат в ареста, а 16-годишният е настанен в специализирано заведение за непълнолетни.

Разследването продължава, като прокуратурата работи по установяването на други, замесени в дейността на групата, както и по изясняването на пълния обхват на планираните престъпления, се казва в изявление на Окръжната прокуратура в Гданск.

Тези задържания идват на фона на засиленото внимание към крайнодесния екстремизъм в Полша след нападението по-рано този месец, при което въоръжен мъж уби шестима души на централния площад в Краков. Полското правителство заяви, че нападателят може да е бил мотивиран от крайнодясна идеология, но националистическата опозиция отхвърли подобна връзка.