Още двама от пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ вече са изписани от болницата в Сливен. Други петима продължават лечението си в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, съобщи директорът на лечебното заведение д-р Васислав Петров за БНР. Един от ранените все още се намира в реанимация, но състоянието му е стабилно.

Междувременно от болницата изразиха благодарност към десетките доброволци, които се отзоваха на спешния призив за кръводаряване непосредствено след инцидента. Общо 148 души са заявили желание да дарят кръв само за три дни. Най-много са били доброволците в първото денонощие след катастрофата - 77 души. На следващия ден са се отзовали още 57, а на третия - 14.

Ръководството на лечебното заведение отправи специални благодарности и към екипите на Центъра за спешна медицинска помощ, които първи са се включили в оказването на помощ на пострадалите на магистралата.

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