Световният икономически растеж все повече зависи от огромните инвестиции в изкуствен интелект, а евентуален срив на доверието в сектора може да предизвика сериозни финансови сътресения. За това предупреди управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева на срещата на върха на АСЕАН във Филипините.

„Световната икономика стои на един крак - на изкуствения интелект. Ако този крак се разклати, това може да доведе до проблеми с финансовата стабилност“, заяви Георгиева.

Според оценките на МВФ взаимното финансиране между компаниите в сектора вече надхвърля 1 трилион долара, като близо две трети от средствата са осигурени чрез заеми. При този модел технологични гиганти инвестират в разработчици на изкуствен интелект, които впоследствие използват част от получените средства, за да купуват оборудване и услуги от същите компании. Георгиева предупреди, че подобни финансови зависимости се разрастват с бързи темпове.

Сред ключовите участници е производителят на чипове Nvidia, чиято пазарна стойност е намаляла с над 1 трилион долара само за месец. Според анализатори евентуалното оттегляне на компанията от подобни инвестиционни споразумения може да лиши сектора от поне 50 млрд. долара допълнително финансиране.

Въпреки рисковете, именно инвестициите в изкуствен интелект са сред основните двигатели на световната икономика. През октомври МВФ повиши прогнозата си за глобалния растеж през 2026 г. до 3,1%, като технологичният сектор е помогнал за компенсиране на част от негативните последици от поскъпването на енергията заради войната в Иран.

Георгиева обаче предупреди, че очакванията на инвеститорите за бъдещите печалби от изкуствения интелект изпреварват реално доказаните резултати от технологията. При неблагоприятен сценарий МВФ допуска спад от 20% на американските акции, а до 2028 г. световната икономика може да се окаже с 1,1% под първоначално прогнозираното равнище.

Въпреки предупрежденията, ръководителят на фонда не очаква настоящите колебания на финансовите пазари да прераснат в глобална криза. По думите ѝ ситуацията засега остава под контрол, но изисква постоянно наблюдение.