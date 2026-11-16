Служител на „Гранична полиция“ прегази 18-годишно момиче в непосредствена близост до ресторант в Драгоман.

Инцидентът станал около 5:10 часа сутринта на 15 ноември. По информация на очевидец момичето било блъснато на пътното платно от автомобил, движещ се с приблизително 80 км/ч, съобщава агенция "Фокус". То починало от травмите си.

По неофициална информация служителят на "Гранична полиция" бил задържан веднага след инцидента и шофирал под въздействието на алкохол. Той е на 26 години и за последно работил на ГКПП "Калотина".

Според информация на агенция "Фокус" пробата за алкохол на водача показала висок промил, а тестът за наркотици бил положителен. Към момента няма официална информация по случая от МВР. Тази сутрин са изискали записите от охранителните камери в общината.