Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че руските сили са нанесли удар по товарен кораб в акваторията на Черно море. Според Москва плавателният съд пренасял военни стоки за Украйна.

В същото време губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи, че в четири промишлени обекта в град Азов са избухнали пожари след украински нападения с дронове. Трима души са ранени вследствие на атаките и са настанени в болница, информира той.

Отломки от свалени безпилотни апарати са нанесли щети на три къщи и на газопровод в село Рогалик в същата област, допълни губернаторът.

От своя страна министерството на отбраната в Москва съобщи, че през изминалата нощ руската противовъздушна отбрана прехванала и унищожила 1336 украински дрона над територията на Русия, както и над водите на Азовско и Черно море