Снимка: БТА
Пожар избухна тази нощ в четириетажна сграда с търговски обекти на популярния туристически остров Пукет в Южен Тайланд. При инцидента загинаха 11 души, а други 16 бяха ранени, съобщи местната полиция.
A fire tears through a four-storey shophouse on Thailand's resort island of Phuket early Monday, killing 11 people, including Thai and Myanmar nationals, and injuring 16 others. https://t.co/LUgbVQzzOs— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 16, 2026
Огънят се разразил около 3:30 ч. местно време (22:30 ч. българско време) в сграда с ресторанти и жилищни помещения, поясни пред агенцията представител на полицията в окръг Патонг.
„На пожарникарите им отне два часа да овладеят пожара, като по-късно те откриха телата на 11 души. Сред тях има както тайландци, така и граждани на Мианма”, уточни той.
🔴 INFO - #Thaïlande 🇹🇭 : Un violent incendie a fait 11 morts et 36 blessés dans la station balnéaire de #Patong, à #Phuket, tôt ce lundi 16 novembre. 👉 Le feu s’est déclaré vers 3h20 dans un bâtiment commercial de Phang Muang Sai Kor Road avant de se propager aux bâtiments voisins. Les pompiers ont maîtrisé les flammes en 40 à 50 minutes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.— FranceNews24 (@FranceNews24) November 16, 2026
Причините за възникването на пламъците се разследват. Всички 16 пострадали, които са вдишали дим или са получили наранявания от счупени стъкла, са настанени за лечение в болница.
Редактор: Мария Барабашка