Пожар избухна тази нощ в четириетажна сграда с търговски обекти на популярния туристически остров Пукет в Южен Тайланд. При инцидента загинаха 11 души, а други 16 бяха ранени, съобщи местната полиция.

Огънят се разразил около 3:30 ч. местно време (22:30 ч. българско време) в сграда с ресторанти и жилищни помещения, поясни пред агенцията представител на полицията в окръг Патонг.

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„На пожарникарите им отне два часа да овладеят пожара, като по-късно те откриха телата на 11 души. Сред тях има както тайландци, така и граждани на Мианма”, уточни той.

Причините за възникването на пламъците се разследват. Всички 16 пострадали, които са вдишали дим или са получили наранявания от счупени стъкла, са настанени за лечение в болница.

Редактор: Мария Барабашка

Източник: Николай Джамбазов, БТА