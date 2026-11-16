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Транспортните власти в Съединените щати очакват в рамките на днешния ден ситуацията с въздушния трафик да се нормализира напълно. Смущенията във въздушния транспорт продължават вече повече от три дни, след като в петък Съединените щати бяха засегнати от най-продължителното спиране на полетите след атентатите на 11 септември 2001 г.
Затрудненията бяха предизвикани от проблеми в комуникационните системи на ръководството на въздушното движение. Причината остава неясна. Повече от 5200 полета бяха засегнати вчера, като над 1600 бяха отложени, а близо 3200 - забавени.
"Опитваме се да установим основната причина за случилото се. Не искам да предоставям информация, преди да сме напълно сигурни. Трябва да проведем разследване и да установим защо това се случи в нашата мрежа. Мисля, че е изключително важно да се отбележи, че в петък наистина имахме извънредно спиране на полетите и искам американският народ да знае, че моята най-важна задача е да гарантирам тяхната безопасност", заяви министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи.
Редактор: Станимира Шикова