След разследване на NOVA - проверки от Министерството на образованието и вълна от коментари. В гимназията в ямболското село Бояново наш екип установи масово отсъствие на ученици. От общо 131 записани деца 113 не са били в класните стаи по време на проверката на екипа ни. Разкритията на Татяна Йорданова в рубриката "Високо напрежение" повдигнаха въпроса как се контролира присъствието на учениците и как се харчат парите за образование. 

„За мен това е споделена безотговорност - на учители, родители, чиновници и въобще на цялото ни гражданско общество. Ние виждаме какво се случва, мълчим и не предприемаме нищо“. Това коментира в "Здравей, България" преподавателят по български език и литература в 119 СУ Цеца Петрова. Според нея отговорността не може да бъде прехвърлена единствено върху системата, а трябва да се потърси по цялата верига - от училищното ръководство до институциите, които осъществяват контрол.

Тя определи ситуацията като морално престъпление и настоя компетентните органи да бъдат сезирани и да започне незабавно разследване. По думите ѝ е недопустимо училището, което трябва да изгражда активни и отговорни граждани, да се превръща в място, където се толерират бездействието и формалното изпълнение на задълженията.

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Председателят на синдикат "Образование" към КТ „Подкрепа“ Юлиян Петров също определи случая като сериозен провал на образователните политики, особено на политиката за обхват на учениците и на общата подкрепа. Той обърна внимание на факта, че според представената в репортажа на NOVA информация учениците фигурират в списъците, но реално не посещават занятията.

„Учителят няма никакви инструменти. Как един учител да доведе ученика, когато е говорил с родителя, подал е сигнал и е направил всичко, което законът му позволява?“, попита той и подчерта, че отговорността не трябва да се ограничава само до педагогическите специалисти. Според него трябва да се потърси отговорност и от кметовете, регионалните управления на образованието, полицията и всички институции, които имат отношение към задържането на децата в образователната система.

Нели Колева от „Заедно в час“ от своя страна подчерта, че журналистиката има важна роля именно в разкриването на проблеми, които дълго време остават скрити от обществото. „Наричаме журналистиката четвъртата власт, защото тя е в състояние да оголи и да покаже по много болезнен начин проблеми на обществото, които дълго време са били замитани под килима“, коментира тя. По думите ѝ обаче не бива цялата вина да бъде стоварена върху едно училище или неговите служители. Подобни практики съществуват и на други места, а за да продължават толкова дълго, очевидно са известни на много хора и се толерират от местните общности.

Колева предупреди, че най-тежките последици от подобни практики понасят самите деца. „Поредно поколение деца, заради безотговорността на възрастните хора, просто ще бъде оставено обречено на неграмотност и бедност. Децата също имат права“, заяви тя. Според нея държавата разполага с необходимите механизми за проверка, установяване на нарушения и налагане на санкции. Проблемът е, че те не се прилагат ефективно. Тя предупреди и за опасността случаят да бъде последван от поредната формална проверка, която се ограничава до преглед на документацията, без реално да установи какво се случва в училището.

Днес в областното управление на Ямбол ще се срещнат зам.-министър на образованието, шефът на РУО-Ямбол и кметовете на Елхово и с. Бояново.

Целия разговор гледайте във видеото. 

Редактор: Станимира Шикова