Софийският университет „Свети Климент Охридски“ преминава към присъствено обучение в електронна среда със заповед на ректора проф. Елиза Стефанова.

Където е възможно ще се прилага хибридна форма на обучение, считано от 1 декември 2026 г. Причината е продължаващата криза с отоплението и топлата вода в студентските общежития в "Студентски град".

Според информацията на сайта на Софийския университет 30 ноември е обявен за неучебен ден. От 4 януари 2027 г. се възстановява присъственото обучение, се посочва в заповедта на ректора.